Denzel Dunfries saluta, attraverso il profilo Instagram, il suo ex agente Mino Raiola: “Mino, grazie di tutto, sei stato un esempio per tanti. La tua dedizione, la tua etica del lavoro, la tua intelligenza e il tuo calore sono stati ammirevoli. Come molti, ho avuto l’onore di conoscerti e di vedere da vicino come ti approcciavi alle cose, con passione, visione, sempre con la testa alta per i tuoi giocatori. Grazie per aver rappresentato un esempio su come si possa arrivare al top tirandosi su le maniche e dando il massimo. Non ti dimenticheremo mai”.