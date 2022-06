l'estate scorsa la cessione dialper 60 milioni più 11 di bonus, poi poche settimane fa il mancato rinnovo diche chiedeva più di quanto la società nerazzurra offrisse e adesso la potenziale uscita di Denzel Dumfries. L'olandese infatti, arrivato ad agosto 2021 proprio per sostituire Hakimi, potrebbe anche lui lasciare Milano dopo una sola stagione.. Acquistato per 12,5 milioni più bonus, in via della Liberazione considereranno offerte a partire dai 40 milioni di euro.In gol sia ieri contro la Polonia sia la settimana prima nella vittoria dell'Olanda contro il Belgio., impegnata nel girone di Nations League. Non solo le due reti, l'olandese ha anche parlato della sua avventura in Italia intervistato da NOS: "È stato un anno fantastico, ricco di avvenimenti. All’inizio è stato un po’ difficile ma me lo aspettavo visto il cambio di nazione e campionato, è stata la prima volta per me fuori dall'OlandaÈ molto bello giocare in Italia, mi piace la loro cultura”. Inter significa casa, un messaggio che anche altri calciatori nerazzurri, circondati da voci di mercato, hanno mandato in queste settimane.