L'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato in Olanda al portale EFL Voetbal:



L’ESEMPIO – “All’Inter hanno giocato diversi grandi terzini destri. Il primo che mi viene in mente è Maicon. Sicuramente è un esempio per me. Spero di arrivare al suo livello“.



L’AMBIENTAMENTO – “Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Era davvero tutto nuovo per me. Fin dall’inizio ho cercato di capire il prima possibile come funziona questo grande club e di apprezzarne tutti gli aspetti positivi: parlo con lo staff, conosco i miei compagni e soprattutto ascolto molto bene. Ascolto e imparo“.



I COMPAGNI – “Imparo molto anche da compagni di squadra come Calhanoglu e Perisic, ma De Vrij è stato decisivo. Mi ha aiutato, mi ha insegnato tutto sul club e mi ha guidato per la città. È bello avere qualcuno che parla la stessa lingua. Veniamo da Rotterdam ovviamente“.