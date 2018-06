L'Inter ha messo nel mirino il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan e sta provando a riportarlo a Milano dopo averlo cresciuto nelle proprie giovanili. Nonostante sia uscito dal settore giovanile nerazzurro Duncan non è però iscrivibile nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio in ottica Champions League. Il ghanese non ha infatti completato 3 anni con la maglia dell'Inter ai tempi delle giovanili e questo lo esclude dagli iscrivibili in lista come "giocatori dal vivaio".