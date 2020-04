Un vecchio pallino, tornato nel mirino. Difficile, tremendamente complicato da raggiungere, ma di certo non impossibile.Il primo tentativo risale al 2015, quando la Joya lasciò il Palermo per la Juventus, il secondo la scorsa estate, quando, a sorpresa, finì sulla lista dei partenti, anche se a Torino sono cambiate gerarchie e priorità, Beppe Marotta non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. Il suo sogno nel cassetto ogni tanto lo tira fuori, lo guarda, cerca di capire se è realizzabile. Farà lo stesso anche al termine di questa stagione.Certo, l'affare, a oggi, è utopia pura,ed è diventato un idolo dei tifosi, ma l'Inter è tornata a essere una big del nostro calcio e le grandi squadre hanno l'obbligo di puntare ai giocatori migliori. Soprattutto se non hanno ancora rinnovato, come nel caso di Dybala, il cui contratto è in scadenza nel 2022 e per il quale tarda ad arrivare la firma sul prolungamento., ma fino a quando ci sarà spazio Marotta proverà a inserirsi.Arrivare a Dybala vorrebbe dire fare uno sforzo economico, di questi tempi quasi paradossale.e cambiare gli scenari. I soldi per l'assalto a Dybala potrebbero arrivare da, che il Psg valuta di riscattare e girare, a cifre superiori, alla Juve, e dall'eventuale cessione di. Il Toro ufficialmente non è sul mercato, ma se il Barcellona dovesse trovare gli argomenti economici giusti l'Inter aprirà all'addio. Tante ipotesi e una certezza, Dybala è il desiderio di Marotta, l'ha voluto a Torino, proverà a portarlo a Milano.