È questa la domanda che si pongono oggi tantissimi tifosi nerazzurri, felici per il ritorno di Lukaku, ma non pienamente soddisfatti. Insomma,Ma come stanno realmente i fatti?dopo il famoso incontro in sede con Antun?Possiamo dire che esiste un prima e un dopo. Fino a qualche settimana fa(da sempre la priorità)Quello portato avanti con il Chelsea è stato anche un capolavoro di diplomazia e mezza mossa sbagliata avrebbe potuto compromettere ogni cosa., ma tutto ciò non è stato necessario perché Marotta ha consegnato il belga a Inzaghi prima del 30 giugno, data utile per poter usufruire ancora del decreto crescita. E qui inizia il dopo, che vede l’Inter ormaiSia chiaroIntanto sarà importante trovare con Dybala un’intesa economica, che ad oggi ancora manca. Poi, aspetto non secondario,. Il piano di Marotta, seppur complesso, è proprio questo: trovare una sistemazione al centravanti bosniaco e sostituirlo con Dybala, che a parametro zero rappresenta per il club un’occasione da non lasciarsi scappare. Insomma, sarebbe un peccato se tutto saltasse per Dzeko, 36 enne a scadenza nel 2023.L’impresa è di quelle titaniche, ma l’Inter ci proverà ancora, anche perchéMolto dipenderà anche dalla pazienza della Joya e dall’assenza sul mercato di una vera concorrente per l’Inter.