Il Chesea accende i riflettori sulla Serie A. I Blues sono a caccia di un difensore, la nuova proprietà vuole regalare un grande colpo ai tifosi e il primo nome in lista è quello di Matthijs de Ligt. Con la Juve però c'è ancora molta distanza tra offerta e richiesta - i bianconeri vogliono poco meno di 125 milioni, cifra della clausola rescissoria - così il Chelsea sta pensando di virare sul centrale dell'Inter Milan Skriniar.



LA RICHIESTA - I Blues quindi sono pronti a sfidare il Psg per il difensore che potrebbe lasciare l'Inter nei prossimi mesi. La richiesta nerazzurra rimane quella di 80 milioni di euro o 70 più bonus, Marotta e Ausilio ai francesi hanno fatto sapere di non essere interessati a contropartite tecniche, vogliono solo cash e non meno di quella cifra. Ora bisognerà capire se il Chelsea farà un tentativo concreto e se ci sarà un nuovo rilancio del Psg. Skriniar al centro del mercato, l'Inter aspetta nuove proposte.