Il Milan attende alla finestra per Paulo Dybala. Il club rossonero aspetta il passo indietro dell'Inter per entrare in gioco a partire da metà luglio. Secondo il Corriere della Sera se il giocatore sarà ancora libero e si accontenterà di uno stipendio basso da non più di 4 milioni allora anche i rossoneri entreranno in trattativa.