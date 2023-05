Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko, tornato al gol, ha parlato così dopo il 6-0 tennistico dell'Inter sul Verona: “Sicuramente è importante segnare per un attaccante, ma io non soffro se non segno, anche perché i miei gol li ho già fatti in passato. Ora puntiamo alla finale di Champions e alla vittoria della Coppa Italia. Il Milan è una squadra forte, ma anche noi abbiamo giocatori forti, a volte ce lo dimentichiamo e perdiamo partite che non dobbiamo perdere. Oggi è una vittoria importante, le prossime ancora di più”.