Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha cambiato la gara nella vittoria contro il Sassuolo, entrando sull'1-0, segnando subito il pari e guadagnandosi il rigore della vittoria. Queste le parole del bosniaco in tv: "​Noi siamo entrati al 100% e benissimo. In Champions? Non c'è spiegazione, sul divano è tutto più facile. Calcio è così, oggi sbagli e domani fai gol. In Champions non abbiamo ancora segnato ma questa vittoria è fondamentale. I numeri del Fenomeno (6 gol in 7 partite al primo anno, ndr)? Io me lo aspettavo, conosco le mie qualità e le conosce anche l'Inter, per questo mi ha preso. Dall'inizio o dalla panchina, entro sempre al massimo".