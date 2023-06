Dzeko al Fenerbahce, ora ci siamo per davvero. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questi giorni su calciomercato.com, quella di oggi doveva essere ed è stata la giornata decisiva per la definizione del passaggio dell'attaccante bosniaco, in scadenza di contratto con l'Inter a fine mese, al club che ha concluso al secondo posto (alle spalle del Galatasaray) l'ultimo campionato turco. L'agente del calciatore, Alessandro Lucci, ha incontrato nuovamente i vertici del Fener e ha pressoché definito gli ultimi aspetti che andavano risolti dopo aver raggiunto un principio di intesa per il contratto del centravanti classe '86.



LE CIFRE - Edin Dzeko ed il Fenerbahce si sono accordati per un biennale a cifre molto vicine a quelle attualmente percepite all'Inter - 5 milioni di euro netti - che dal canto suo metteva sul piatto una proposta di prolungamento per una sola stagione, con opzione per un'ulteriore. Una proposta di fronte alla quale il cigno di Sarajevo ha preso tempo fino al termine della stagione appena andata in archivio con la finale di Champions League per poi preferire le migliori condizioni economiche prospettate dalla formazione di Istanbul. L'esperienza di Dzeko con la maglia dell'Inter è dunque destinata a concludersi dopo 101 presenze, 31 reti all'attivo e la conquista di due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane sotto la guida di Simone Inzaghi.