Edin Dzeko ha convinto l'Inter, pronta a metterlo sotto contratto anche per la prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in linea generale l'accordo per prolungare di un anno è stata trovato un mesetto fa: il 37enne centravanti bosniaco ha detto di sì alla possibilità di rinnovare il contratto che scade a giugno fino al 2024. Il nuovo ingaggio sarà così da 5 milioni di euro netti, inferiore rispetto ai 6 milioni più bonus di oggi. Inizialmente chiedeva un biennale, anche perché aveva un paio di proposte danarose ed esotiche sul tavolo. Il pensiero di trasferirsi negli Stati Uniti, lì dove ha vissuto la moglie Amra, è stato oggetto di lunghi ragionamenti familiari, ma poi ha vinto la voglia di competere al massimo.