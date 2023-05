La sua prestazione è stata maiuscola, il bosniaco si è mosso a tutto campo, mostrando una freschezza che pareva ormai un ricordo del girone d’andata. Tanto che quando il suo nome ha iniziato a circolare con insistenza nella formazione titolare che avrebbe affrontato i rossoneri, molti hanno storto il naso., che attraversa un ottimo momento di forma, mentre l’unico squillo di Dzeko, dopo 104 giorni di stop, c’era stato a Verona.Inzaghi non ha dato ascolto a nessuno ed è andato avanti per la propria strada, evidente segnale di forza da parte del tecnico nerazzurro, ampiamente ripagato dalla prestazione dell’ex Roma, che poi si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa:Dichiarazioni rilasciate a caldo, accettabili perché successive a una prova risolutiva, ma sicuramente non del tutto veritiere. Intanto perché nel periodo in cui non ha fatto gol, Edin Dzeko è anche apparso scarico, incapace di aiutare la squadra e oltremodo sterile. E anche sulla questione rinnovo la questione sembra molto più chiara rispetto a come la mette il centravanti.. Perché in viale della Liberazione hanno giustamente deciso di riprendere tutti i discorsi sui rinnovi solo quando si saprà con certezza a quale competizione europea parteciperà il prossimo anno il club.