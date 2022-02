Da ragazzino lo chiamavano “Kloc”, che tradotto significa lampione. È quanto svela la Gazzetta dello Sport, che spiega come questo fosse il soprannome di Edin Dzeko, per via della sua altezza e della scarsa mobilità. Un soprannome che negli anni ha assunto un altro significato, perché oggi il centravanti, del lampione ha solo la luce.



“La luce è Edin. E chi altro? Chi, se non quello che da ragazzino chiamavano “kloc”, il lampione? Era in senso spregiativo, per uno stampellone piazzato in mezzo al campo che poco si muoveva e pure male. Dzeko il lampione ha illuminato la via dello scudetto, come quel fascio luminoso che tieni con cura vicino al comodino quando è notte fonda e ti senti smarrito, perché il sonno si è interrotto”.