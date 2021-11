Ancora incerta la presenza di Edin Dzeko per la partita che la Bosnia giocherà sabato alle 15 contro la Finlandia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Secondo quanto riferito da Klix.ba il centravanti dell'Inter non si è allenato con il resto della squadra e ha svolto una sessione di fitness nell’hotel che ospita la sua nazionale.