. Dopo la prima offerta formulata da Piero Ausilio (ritenuta troppo bassa dai giallorossi), la società di viale della Liberazione si era rifugiata in un lungo silenzio, figlio anche della risposta di Petrachi, che per l'attaccante bosniaco, in scadenza al prossimo giugno, ha chiesto 20 milioni di euro. Tra le due parti tanta distanza, e qualche incomprensione che ha ulteriormente dilatato i tempi, ma il buon senso sembra aver finalmente riconciliato tutti.I nerazzurri alzeranno l'offerta iniziale di 8 milioni più bonus fino ad arrivare a circa 13 milioni, maLa Roma studia con attenzione il vivaio nerazzurro, mentre l'Inter, che invece vuole vendere Dalbert, pensa ancora ad, che attualmente rappresenterebbe un esubero ma che in caso di qualche partenza sulle corsie laterali potrebbe tornare utile.La trattativa Dzeko ha ripreso a camminare, tuttavia per l'affondo decisivo sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Nuovi appuntamenti sono attesi per la prossima settimana, quando finalmente Inter e Roma riprenderanno a parlarsi anche di persona, dopo il grande gelo che c'era stato in Lega calcio qualche settimana fa., mentre per Lukaku i tempi potrebbero essere più lunghi.