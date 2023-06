Intervistato da Sport Mediaset, l’ex allenatore, Arrigo Sacchi, torna sulle sconfitte delle italiane nelle coppe europee e non si lascia scappare l’opportunità per lanciare l’ennesima frecciatina al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.



"Dobbiamo imparare ad essere meno presuntuosi, siamo arrivati in finale ed è già molto. Adesso dobbiamo cercare di metterci più idee e gioco. E' già molto quello che hanno fatto, il Manchester City è arrivato col fiato corto dopo un anno che vinceva a destra e sinistra. Noi partiamo già con un'inferiorità perché quando giochi con 5 difensori e dall'altra parte ci sono 3 attaccanti vuol dire che hai regalato due uomini di vantaggio agli avversari".