La Uefa ha comunicato gli arbitri, gli assistenti e i var che dirigeranno Inter-Borussia Monchengladbach e Midtjylland-Atalanta​, gare valide per la prima giornata dei gironi di Champions League.



L'INTER - Sarà Björn Kuipers l'arbitro di Inter-Borussia Monchengladbach. Il fischietto olandese sarà coadiuvato da Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre Allard Lindhout vestirà i panni del quarto uomo. In sala Var Danny Makkelie e Jan de Vries, tutti olandesi. Kuipers ritrova Conte dopo aver diretto il match Inter-Barcellona dello scorso 10 dicembre in cui i nerazzurri poi furono eliminati e precipitarono in Europa League.



L'ATALANTA - Per Midtjylland-Atalanta, prima partita della fase a gironi di Champions League per i bergamaschi il fischietto sarà invece il portoghese Artur Dias, coadiuvato dagli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà João Pinheiro mentre in sala Var ci saranno Tiago Martins e Luis Godinho tutti portoghese.