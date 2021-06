E' Hector Bellerin il prescelto per sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra dell'Inter. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, l'esterno spagnolo è un po' più vicino perché l'Arsenal ha aperto alla formula proposta dai nerazzurri: si tratta di un prestito con (eventuale) diritto di riscatto. I Gunners stanno iniziando a dare segnali di apertura in tale direzione. In alternativa, scrive il quotidiano romano, c'è sempre l'opzione Davide Zappacosta.