Nessuna squadra, in Champions, ha calciato più dell'Inter verso la porta avversaria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come sia cambiato l'approccio dei nerazzurri.



“C’è un motivo se non c’è squadra in questa Champions che ha tirato di più in porta dell’Inter. E’ cambiato l’approccio all’Europa, è cambiato il messaggio trasmesso alla squadra: forse era tutto in quella dichiarazione d’intenti nel giorno della presentazione, quando Simone Inzaghi fissò come primo obiettivo non lo scudetto, non la seconda stella, ma la qualificazione agli ottavi”.