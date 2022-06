Solo qualcosa di clamoroso e imprevedibile potrebbe allontanare l'Inter e Paulo Dybala che secondo Il Giorno non sono mai sono stati così vicini come in questo momento. Suning, infatti ha già dato il benestare all'accordo per un triennale più opzione per una quarta stagione a 6 milioni di euro più bonus. Cosa manca quindi? Soltanto l'addio di almeno uno, se non due degli attaccanti presenti oggi in rosa che facciano spazio al colpo dell'Argentino.