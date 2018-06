L'Inter e il Genoa hanno chiuso in questi istanti una maxi-operazione che coinvolge quattro giovani talenti. Il club rossoblù ha acquistato dall'Inter per 12 milioni di euro complessivi i cartellini del portiere Ionut Radu e del terzino Federico Valietti. All'Inter arriveranno invece in prestito i due talenti della Primavera rossoblù Eddy Salcedo e Laursen Serpe rispettivamente attaccante e difensore classe 2001.



La conferma arriva dallo stesso Radu, che uscendo dalla sede nerazzurra accompagnato dall'agente Oscar Damiani, ha confermato a Sky Sport di aver firmato con il Genoa: "Contento? Molto. Ballardini? Ancora non ci ho parlato. Tornare un giorno all’Inter? Ho sempre l’Inter nel cuore”. L'Inter, che realizza una plusvalenza pulita da 12 milioni si è infatti assicurata sia per lui che per Valietti l'opzione di riacquisto.