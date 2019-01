L'Inter chiude il colpo Gravillon. Questa mattina il difensore è stato nella sede del club nerazzurro, per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Gravillon è cresciuto nelle giovanili interiste, prima di passare al Benevento e poi al Pescara. L'Inter lo ha riacquistato proprio dal club abruzzese, dove lo lascerà in prestito fino a giugno.



PRIME PAROLE - Ecco le prime parole di Gravillon a Sky Sport: "Sono felicissimo, appena l'Inter mi ha richiamato non ci ho pensato un secondo. Per me questa è una famiglia e poter tornare è un'occasione che voglio giocarmi alla grande. Mi volevano altre squadre, ma quando chiama l'Inter non puoi dire di no. Sono entusiasta di tornare a casa".



IL SASSUOLO CI PENSA - La prossima estate, poi, l'Inter valuterà il futuro del classe '98. Su di lui c'è già l'interesse di diverse società, su tutte il Sassuolo di Roberto De Zerbi, grande estimatore di Gravillon, che ha fatto conosciuto lo scorso anno a Benevento.