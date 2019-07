Affare ormai concluso per l'Inter: Joao Miranda sarà un nuovo giocatore dello Jiangsu Suning, club cinese di proprietà della famiglia Suning. L'accordo è arrivato nella mattinata odierna: in sede, infatti, si sono recati Marotta e Ausilio, tornati ieri da Nanchino, e lo stesso giocatore. Con questa nota ufficiale l'Inter ha comunicato la risoluzione di contratto del brasiliano: "F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all'Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol. A Joao Miranda un "in bocca al lupo" per il futuro da parte di tutto il club".