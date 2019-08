E' tutto fatto per il trasferimento di Ivan Perisic al Bayern Monaco, con il giocatore che si trova già in Germania. Il croato, secondo quanto riportato dalla Bild, ha sostenuto in mattinata le visite mediche con il club tedesco. Intercettato dalla stampa tedesca, l'ormai ex giocatore dell'Inter ha confermato i controlli: ''Sì, ho fatto le visite, farò del mio meglio''. Il croato si trova attualmente nella sede del Bayern per la firma.



I DETTAGLI - L'ufficialità può arrivare già nelle prossime ore, con l'Inter che ha accettato di cedere il giocatore in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto per una cifra di circa 20 milioni di euro. Affare complessivo da 25 milioni, che permette all'Inter di assestare il bilancio e concentrarsi sul mercato in entrata.