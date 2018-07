L'Inter è pronta ad abbracciare Sime Vrsaljko. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per il terzino croato fresco vicecampione del mondo: prestito oneroso a 6/6,5 milioni di euro (più contributo di solidarietà) con diritto di riscatto fissato a 17,5. Affare complessivo da 24 milioni di euro, con il croato da sempre in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti. Scambio di documenti in corso, per un affare chiuso.



Se l'accordo con l'Atletico è stato raggiunto ora, quello con il calciatore c'era da tempo. Importante è stato il lavoro di intermediazione dell'agente del calciatore, Giuseppe Riso. I Colchoneros, che all'inizio non erano intenzionati ad aprire al prestito senza l'obbligo di riscatto, hanno ceduto poi al diritto di riscatto di fronte a un prestito oneroso molto alto. Offerta accettata, con Vrsaljko pronto a sostenere le visite mediche nei prossimi giorni.