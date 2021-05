Ad, oggi, i giocatori dell'hanno festeggiato lo scudetto. Romelu, trascinatore della squadra campione d'Italia, parla a Inter Tv: "Sono senza parole" dopo l'invito a fare una faccia da scudetto. Queste, invece, quanto dichiarato da Lautaro: "Ho festeggiato in famiglia, a casa, tranquillo. Sono contento, ho fatto qualche videochiamata anche in Argentina. Dedica speciale? La faccio a tutti, non a un solo compagno. Ognuno di noi aiuta gli altri a migliorare in allenamento. Siamo felici perché abbiamo raggiunto uno scudetto non facile, è stata lunga. Il primo a scrivere in chat 'olè' dopo Sassuolo-Atalanta è stato Sensi. Ma tutti abbiamo scritto, eravamo molto felici.".Nella gallery le altre dichiarazioni.Stefan de Vrij: "Una bellissima emozione non solo per noi ma anche per i tifosi che negli ultimi anni hanno sofferto parecchio".