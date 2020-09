Quale futuro per Armando Izzo? Come scrive Tuttosport, tra mercoledì e giovedì ci sarà un incontro tra l'agente del calciatore, Mino Raiola, e il ds del Torino, Vagnati: il procuratore porterà sul tavolo granata le offerte ricevute in questi giorni. L'ex Genoa piace a Inter e Fiorentina.