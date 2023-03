La Nazione in edicola questa matina offre uno spunto di riflessione per quanto riguarda i valori dei reparti avanzati di Inter e Fiorentina, che sabato si sfideranno a San Siro: "Il valore del reparto nerazzurro è praticamente il doppio (anzi qualcosina in più) di quello viola, ovvero 138 milioni il prezzo degli interisti presi in considerazione e 68 milioni per i ragazzi di Italiano. Nell’Inter, Lautaro Martinez costa 80 milioni di euro. Il doppio esatto (ma la quotazione è pur sempre di 40 milioni) di Lukaku. Il prezzo top, a Firenze rimane quello di Nico Gonzalez con 28 milioni di euro, seguito da Ikonè che sul fronte del mercato del pallone, potrebbe veder passare di mano il suo cartellino per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.Quindi ecco i bomber, con Cabral tornato vicino alla valutazioe più ricca della sua carriera, ovvero 14 milioni e Jovic che prova a guardare al futuro con maggiori ambizioni rispetto al presente, ma che in questo momento non costa più di 10 milioni di euro"