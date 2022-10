All'Inter cala il gelo tra Simone Inzaghi e Steven Zhang. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente ha coltivato in questo anno e tre mesi un rapporto di stima, quasi di amicizia, con il suo allenatore, ma negli ultimi tempi l'idillio sembra essersi un po' spento. Niente contrapposizioni plateali, ma qualche mal di pancia sì. A non andare giù al presidente, di recente, la conferenza pre-Roma di Simone e quel messaggio volutamente mirabolante con il quale l'allenatore rivendicava meriti anche nei conti della società: ai piani alti è stata vista come una invasione di campo, anche perché il giorno dopo contro Mourinho non sono arrivati i tre punti che avrebbero silenziato ogni polemica. Anzi, le parole hanno fatto un giro di 360° e sono tornate pericolosamente indietro: non ciò che serviva in un momento così delicato.



I bonus per Simone sono quindi in esaurimento anche dentro alla stessa società, attenta a non prendere decisioni affrettate, ma assai vigile sul presente. Il Barça adesso sembra l’Everest: non sarà questa doppia sfida di Champions a dare l’ultima sentenza su Inzaghi. Semmai più delicata è la trasferta di sabato col Sassuolo. Tra l’altro, d’accordo con i dirigenti, è il “come” che interessa maggiormente al presidente: oltre ai punti, servono segnali di vita sul pianeta Inter. Urgono reazioni di orgoglio e mani ferme in panchina.