In scadenza con il Bayern Monaco e seguito dalle big europee, tra cui anche Inter e Juventus, David Alaba non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il tecnico dei bavaresi Hansi Flick, in conferenza stampa, commenta: "Spero davvero che rinnovi con il Bayern, perché penso sappia qual è la situazione attuale qua. Ci divertiamo, c'è una bella atmosfera in squadra e giochiamo un calcio di successo. E' un club che appartiene all'elite mondiale. Ci penserà, ne sono sicuro, ma dovremo rispettare ogni sua decisione. Spero che rimanga con noi, ma alla fine è una sua scelta".