Il Milan incassa la rimonta contro il Lecce, il Napoli cade in casa contro l'Empoli e in Serie A va in scena il primo testa a testa per lo Scudetto con protagoniste Inter e Juventus, che peraltro saranno avversarie dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. La dodicesima giornata ha lasciato il segno sulla classifica e anche sulle quote antepost dei bookmaker e sulla lavagna scommesse di Betaland è netto il distacco tra le squadre di Inzaghi ed Allegri e le inseguitrici. I nerazzurri si confermano primi con 31 punti e sono in prima fila anche nelle quote antepost visto che si giocano campioni d'Italia a 1.60, con la Juventus che ha solo due punti di distanza - e una stagione libera dalle coppe - e una quota di 3.50. Molto potrebbe cambiare con lo scontro diretto di domenica 26 novembre, quando a Torino Inzaghi ed Allegri si troveranno finalmente faccia a faccia. Sarà una gara equilibrata, ma l'Inter per ora è favorita a 2.24, contro il successo bianconero a 3.20 e il segno X a 3.30. La sosta servirà al Milan per recuperare lucidità dopo una serie nera con appena due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, bottino magro che ha portato la quota per lo scudetto ai rossoneri a 8.00 volte la posta. A 12.00 invece il Napoli, battuto in casa dall'Empoli, con Garcia in bilico e una squadra molto lontana da quella che dominava nella passata stagione. Dietro il distacco si fa più importante, per non dire quasi impossibile da colmare: l'Atalanta a 75.00 e Roma, Lazio e Fiorentina (a 100) difficilmente potranno impensierire Inter e Juventus.