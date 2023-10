Se Inter e Juventus possono contare su ottime difese, non può dire altrettanto il Milan, penalizzato da diversi fattori. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“La miglior difesa della prima decina di partite è quella dell’Inter: solo 5 gol subiti. Il temuto contraccolpo della partenza di Onana è stato attutito dall’ottimo Sommer: 7 clean sheet . Automatismi collaudati e buona protezione di squadra sono i segreti del bunker che comincia dalla pressione di Lautaro e Thuram. Anche la difesa della Juve è un centro di potere: 6 gol subiti, 6 clean shee t. Danilo è il governatore e fa gol come Gatti. Il Milan è molto meno protetto: 11 gol presi. Paga gli infortuni, i problemi tattici, lo scarso lavoro delle punte e il mancato acquisto di un difensore di spessore, già formato, dato il prevedibile tramonto di Kjaer. Il Pellegrino di Napoli potrà servire in futuro, magari”.