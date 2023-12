La Juventus ha vinto di misura, ma di sostanza col Napoli. L’Inter ha distrutto l’Udinese dimostrando una forma smagliante e un gioco da Playstation. Ora il derby d’Italia non è più soltanto una partita, è un campionato intero. Con la vittoria di questa sera i nerazzurri hanno raggiunto la quota 38 punti a +2 sui bianconeri. Un duello in solitaria, una fuga a tutti gli effetti, come fosse un Gran Premio. Due piloti alla guida: Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.



STACCO IN VOLATA - Oltre al percorso più che positivo di Inter e Juventus, diversi fattori hanno contribuito all’allungo di entrambe. In primis, il crollo verticale del Napoli, che a inizio anno doveva essere la favorita dopo la vittoria del campionato passato. Cinque sconfitte da agosto, l’esonero di Garcia e l’apparente reazione con l’arrivo di Mazzarri significano niente lotta scudetto. Situazione leggermente meno grave per il Milan, che dopo il taconazo di Muriel ha incassato la quarta sconfitta, a che al momento è a 7 punti dalla Juventus e 9 dall’Inter. Subito dopo, ecco la Roma con 24 punti a pari merito col Napoli.



LA CLASSIFICA