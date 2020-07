David Alaba nel mirino di Inter e Juve, con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Ma il Bayern Monaco vorrebbe blindarlo. Ne parla Hansi Flick, allenatore dei bavaresi, dopo la vittoria della coppa di Germania ai danni del Bayer Leverksuen. Queste le sue parole a Sky Sports Deutschland: "David è un giocatore molto importante per noi. È il fulcro, è un elemento di classe mondiale dentro e fuori dal campo. È sempre molto positivo e motiva la squadra. Spero che riusciremo a fargli firmare questo rinnovo. Non è troppo comune per un giovane giocatore completare la sua carriera in un club. Spero che sia il caso di David".