Inter, Juventus e Napoli devono fare in fretta, perché la lista delle pretendenti per Bruno Giuimaraes (foto Ansa) è sempre più nutrita e nelle ultime settimane Benfica e Atletico Madrid stanno provando ad imprimere l'accelerazione decisiva e portarsi a casa uno dei migliori centrocampisti del campionato brasiliano. Parliamo del gioiello classe '97 di proprietà dell'Atletico Paranaense, giocatore noto già dalla passata stagione agli osservatori delle principali squadre europee per il suo fondamentale contribuito nella vittoria della Copa Sudamericana 2018 e per le sue prestazioni nella doppia finale di Recopa contro il River Plate.



NUOVO ARTHUR - Mediano perfetto in una linea a due, al fianco di un playmaker puro, ma altrettanto a suo agio nel ruolo di mezz'ala di posizione sia in un 4-3-3 che in un 3-5-2: non aspettatevi gol a grappoli e inserimenti senza palla a getto continuo, a dispetto di una tecnica assolutamente brasiliana, ma Bruno Guimaraes è tanto altro. Si tratta del classico giocatore tattico che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel settore nevralgico del campo, per la sua intelligenza nel leggere lo sviluppo del gioco e dare equilibrio alla squadra. Pur non essendo dotato di un fisico particolarmente roccioso prestante, che lo penalizza parzialmente nei contrasti e nell'intercettare i palloni avversari, non accusa difficoltà nel lasciare la costruzione del gioco ai compagni di reparto o a giocare in marcatura sul playmaker della squadra avversaria.



PERICOLO ATLETICO - La qualità che spicca maggiormente però in Bruno Guimaraes è l'enorme precisione nei passaggi effettuati, sia quelli corti, che le aperture e i cambi di gioco per favorire gli inserimenti degli esterni. Doti che in Brasile lo hanno portato ad essere ripetutamente accostato al centrocampista del Barcellona Arthur Melo e, per il suo dinamismo, al napoletano Allan. Destro naturale, può e deve migliorare in fase realizzativa (sono soltanto 4 i gol messi a segno in carriera), ma la sua valutazione di mercato è già importante e si aggira tra i 30 milioni di euro, messi sul piatto dall'Atletico Madrid, e i 40 pretesi dall'Atletico Paranaense. Il giocatore è stato accostato anche a Flamengo e Benfica, ma nei mesi scorsi anche gli scout di Inter, Juve e Napoli hanno steso relazioni molto soddisfacenti sul suo conto.