da una parte gl’interessi delle loro squadre, dall’altra la loro voglia di Mondiale. Nel mezzo, la spiegazione per quanto sta accadendo in questi giorni:A referto, al momento c’è il contributo offerto dai due giocatori alle rispettive squadre. Nullo quello di Pogba, zero presenze, minuti e gol (ma 4 mesi di stipendio regolarmente percepiti); quasi nullo quello di Lukaku, 3 presenze, 227 minuti e il gol al debutto di Lecce (13 agosto), poi stop (ma anche qui l’ingaggio corre ovviamente in modo regolare).Partiamo dal centravanti belga. Si è fatto male in allenamento il 28 agosto.Sa che ogni ulteriore intoppo, anche minimo, significherebbe addio al Mondiale. Dall’Inter non filtra nulla, eppure la sensazione è che il gigante abbia paura. I controlli di martedì servivano per tranquillizzarlo.ma l’accelerazione verso il necessario condizionamento. Quale grado di forma pensiamo che abbia un colosso di 100 chili che da 2 mesi non lavora con la squadra? Quanto tempo pensiamo ci voglia perché possa tornare a fare la differenza in campo? A Inzaghi meglio non chiederlo nemmeno…L’Inter avrebbe bisogno che Lukaku accelerasse, c’è la Juve il 6 novembre, ma anche l’Atalanta il 13, ultimo appuntamento prima della pausa.Può essere dura da accettare, ma è la cruda realtà: già sicuro di un posto di squadra, Big Rom pensa solo a non farsi ancora male, la condizione arriverà.Deschamps è stato chiaro: deve prima giocare nella Juventus per mostrarsi guarito e meritarsi una convocazione che è tutt’altro che scontata. Già da 2 anni, Pogba non è più titolare in Nazionale, e non si possono scordare le recenti polemiche con MBappé, a colpi di stregoni e malocchi, per non dire delle personali vicende di cronaca nera che l’hanno coinvolto.Stamane, Gianluca Minchiotti qui su calciomercato.com ha riassunto molto bene il tiramolla estivo sull’operazione-no operazione-sì che ha visto protagonisti Pogba e il suo entourage, inutile ricordarlo ora, ché tanto tutti conoscono la questione. Noi, ingenui, il 5 settembre (giorno dell’intervento sul menisco esterno del ginocchio destro)che aveva perso 40 giorni nella vana attesa della strategia sbagliata per guarire.dopo l’asportazione di un menisco laterale (che è molto più complicata di un menisco mediale), è già tornato ad allenarsi in gruppo e punta a essere convocato per la prossima settimana in Champions League, a Lisbona.E poi magari se non gioca è “colpa” di Allegri che sceglie qualcun altro… Un’accelerazione netta, sperando che a Torino ci sia qualcuno a controllare che la fuoriserie non finisca fuoristrada per la fretta, ché allora sì che sarebbero nuovi guai e altri ritardi.@GianniVisnadi