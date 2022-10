C’è chi – quasi tutti – ha fatto i complimenti al presidente per avere, come si dice, messo la faccia sull’ultima sconfitta, la più brutta di tutte, almeno fino alla prossima. Finalmente, si potrebbe anche dire ma per dire cosa, poi? Che Allegri non si tocca e tutti gli altri nemmeno? Che i bilanci si fanno a fine stagione? Buona fortuna: continuiamo a pensare che il reset sia indispensabile e non rimandabile, se si vuole salvare almeno in parte la stagione, già fallita per l’esclusione dalla Champions League e dalla lotta scudetto (o bisogna aspettare che lo dica l’aritmetica?).Il 1° settembre, giudicando proprio qui il mercato appena concluso, abbiamo dato alla Juventus il voto più alto di tutti: 8,5. Rileggiamolo quel giudizio, e scusate per la citazione: “Acquisti sontuosi, in teoria 5 nuovi titolari. Ma il vero colpo è De Ligt, ceduto per quasi 80 milioni. Eppure la squadra ha ancora dei buchi, a cominciare dal terzino sinistro, e Paredes è un giocatore che non c’era ma non ci pare quello che serviva. Se Di Maria e Pogba giocheranno con regolarità, Allegri è da scudetto. La partenza in tal senso non è incoraggiante e per noi è dietro, nella griglia dei pronostici”.in gran parte per le ottime condizioni economiche a cui aveva venduto De Ligt, col quale sono state finanziate le altre operazioni.Non serviva, poi, andare fino ad Haifa come ha fatto qualcuno per scoprire cheparlava una carriera già abbastanza lunga.i nomi sontuosi per inseguire lo scudetto: il primo non s’è mai visto, il secondo ha più infortuni di Dybala, di cui in qualche modo è stato il sostituto, allo stesso costo e con 5 anni in più. Il sostituto ideale, 3 infortuni in 2 mesi eIn Israele, Bremer non stava benissimo e Allegri ha puntato su Rugani. E giù le critiche. Ma chi sennò?Noi, Gatti l’abbiamo scoperto in Nazionale, quando a giugno ha debuttato contro l’Inghilterra, direttamente dal Frosinone e dalla Serie B. Ci aveva fatto un’ottima impressione ed esperti della categoria ce ne avevano parlato molto bene; evidentemente sbagliavano. Ma come ha potuto sbagliare la Juventus? Come ha potuto pensare di affrontare tutta la stagione solo con Bremer in grado di dare totale affidamento?Vero, poi c’è Danilo, ma se lo togli dalla fascia, apri una falla anche lì.Volevano Morata, hanno insistito per Depay, si sono accontentati dell’ex centravanti del Marsiglia, finora l’unico tra tutti – nuovi e vecchi – sopra la sufficienza. E Kostic, trent’anni fra pochi giorni, un’onesta carriera in Bundesliga e il primo successo solo lo scorso maggio, non è il simbolo dell’istant team (che brutta parola, diciamo: della squadra costruita per vincere subito) voluto da Allegri e avallato da Agnelli?È il caso di prendere in seria considerazione che non sia solo un problema di panchina, di allenatore che non allena e di preparatori che non preparano.(Nedved? Cherubini? Non Arrivabene, lui si è tirato fuori da solo)@GianniVisnadi