Inter e Juventus, occhi su Di Lorenzo: la valutazione del Napoli

24 minuti fa



Il Quotidiano Sportivo riporta come l'Inter stia guardando con attenzione alla situazione di Giovanni Di Lorenzo, in caso di separazione da Denzel Dumfries, i cui discorsi per il rinnovo sono stati messi in standby. L'idea dei nerazzurri ha preso corpo dopo che, qualche giorno fa, il capitano degli azzurri si è presentato dai dirigenti per manifestare l’intenzione di lasciare la squadra, bypassando persino il procuratore.



L'ostacolo più grande per la squadra nerazzurra è rappresentato dall'alto costo del cartellino di Di Lorenzo, che Aurelio De Laurentiis valuta non meno di 30 milioni di euro, facendo leva sul contratto appena rinnovato fino al 2028 con opzione per un altro anno. Inoltre, a ostacolare la possibile trattativa, c'è anche la concorrenza della Juventus.