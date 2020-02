In scadenza con il Chelsea e obiettivo di Inter e Lazio, Olivier Giroud ha parlato del proprio futuro al sito ufficiale del club londinese: "Sono un giocatore del Chelsea, ma ormai devo andare avanti e guardare al futuro. Voglio dare tutto me stesso alla squadra ed è un mio obiettivo personale giocare il più possibile e gli Europei con la mia nazionale. Per ora, sono al 100% concentrato sugli obiettivi del Chelsea e voglio battermi per tornare in campo. Ogni partita è una grande opportunità per me".