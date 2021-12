L'Inter monitora con attenzione le situazioni di diversi giocatori in scadenza di contratto, pronta a cogliere le occasioni in particolare nel reparto difensivo, falcidiato in questo periodo da diversi infortuni. A tal proposito Simone Inzaghi avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di bloccare Luiz Felipe, difensore della Lazio in scadenza a fine stagione. Un accordo che potrebbe essere facilitato proprio dal rapporto dei due, che hanno vissuto assieme ben quattro anni in biancoceleste.