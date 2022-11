Carlos Alcaraz è un obiettivo di mercato dell'Inter, che può puntare concretamente su di lui. Il giocatore del Racing è sul taccuino di Marotta, ma si parla anche di Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'agente del giocatore ha confermato che "Inter e Milan sono destinazioni gradite", aprendo la porta ad un suo trasferimento in Italia. Con riferimento ai rossoneri, ha poi aggiunto: "Ho avuto contatti con il Milan già quest'estate, ma poi hanno deciso di puntare su De Ketelaere". L'Inter al momento è in vantaggio, ma non è da escludere un inserimento del Milan.