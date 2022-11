Intervistato da AS, il presidente del Racing, Victor Blanco, fa un bell'assist all'Inter, svelando come il forte rapporto tra le parti potrebbe agevolare i nerazzurri nella trattativa per Alcraz. La società argentina, infatti, ha già ceduto ai nerazzurri Lautaro Martinez, in un affare agevolato dalla mediazione del grande ex centravanti di entrambe le squadre Diego Milito.



IL VIRGOLETTATO - Blanco ha dichiarato: "Il forte rapporto maturato tra Inter e Racing potrebbe aiutare i nerazzurri ad acquistare Carlos". Il prezzo? Si aggira attorno ai 15 milioni di euro, con la possibilità di inserire il giovane Colidio nella trattativa o di fare leva sulla possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita. Non è un caso che Dario Baccin si sia recato in Argentina recentemente, per vagliare i margini di un affare che, insieme a quello che porta al difensore centrale uruguayano Matturro, può entrare presto nel vivo...