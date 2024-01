Inter e Milan, allarme San Siro: il prato è sotto stress, ma le cose non miglioreranno

Redazione CM

Non è passato inosservato il segnale d'allarme del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, circa le condizioni del terreno di gioco dello stadio Meazza in San Siro dopo la gara col Verona: “In questo momento San Siro è in grande difficoltà”, ha detto l'allenatore piacentino. Il prato è peggiorato sensibilmente nelle ultime settimane, fiaccato dai molteplici impegni su tre fronti (campionato, Coppa Italia e Champions League) di entrambe le squadre della città.



Nell'arco di poco più di un mese, dal 9 dicembre al 14 gennaio, sono state giocate ben dieci partite, in media approssimativamente una ogni tre giorni.



9 dicembre Inter-Udinese

12 dicembre Inter-Real Sociedad

17 dicembre Milan-Monza

20 dicembre Inter-Bologna

23 dicembre Inter-Lecce

30 dicembre Milan-Sassuolo

2 gennaio Milan-Cagliari

6 gennaio Inter-Verona

10 gennaio Milan-Atalanta

14 gennaio Milan-Roma



IL RITMO NON DIMINUISCE - La Supercoppa italiana in Arabia Saudita concederà un po' di respiro, e gli addetti dovranno approfittare della settimana senza partite per rizollare, perché poi il ritmo tornerà serratissimo.



27 gennaio Milan-Bologna

4 febbraio Inter-Juventus

11 febbraio Milan-Napoli

15 febbraio Milan-Rennes

16 febbraio Inter-Salernitana

20 febbraio Inter-Atletico Madrid

25 febbraio Milan-Atalanta

28 febbraio Inter-Atalanta



Addirittura dall'11 al 28 febbraio la Scala del Calcio ospiterà 6 partite nello spazio di meno di tre settimane, due delle quali, il 15 e il 16, in due giorni consecutivi. Le due milanesi hanno bisogno di un manto erboso in buone condizioni per arrivare alla primavera nel miglior stato di forma possibile.