In occasione del primo sopralluogo partecipato nella zona dove dovrebbe sorgere la nuova casa di Inter e Milan, Giuseppe Bonomi, affidatario del dossier dello stadio, ha incontrato stampa e cittadini: "Vogliamo ascoltare l’opinione degli abitanti e, al tempo stesso, illustrare la nostra proposta. Facendo un giro dell’area, è evidente la necessità di un intervento di riqualificazione e rigenerazione. "chiaro che, più in là, potrebbero emergere nuove soluzioni, ma adesso dobbiamo insistere con questa linea"."Siamo convinti di essere sulla strada giusta e poi… guardate la Roma: Friedkin cosa sta facendo?". Mark Van Huuksloot, director of Infrastructure Development dell’Inter, aggiunge: "Contro la Salernitana, il numero effettivo di tifosi presenti era pari a 62mila, dei quali 4mila arrivati da Salerno".