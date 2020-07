Inter e Milan vogliono costruire un nuovo stadio, ma c'è chi dice no. Oggi un gruppo di cittadini si è radunato in piazza della Scala, di fronte al Comune di Milano, per dire "stop alla cementificazione" e per chiedere una ristrutturazione del Meazza. Alla manifestazione, promossa dal Comitato 'Coordinamento San Siro - I cittadini fanno squadra', hanno aderito anche alcuni consiglieri del Partito Democratico contrari al nuovo progetto oltre al Movimento 5 stelle di Milano.



La portavoce del comitato di residenti del quartiere San Siro, Gabriella Bruschi ha spiegato: "Non è una questione di stadio sì o stadio no, come tanti hanno illustrato, soprattutto le due squadre. Il problema è che lo stadio nuovo è un cavallo di Troia che porta dentro un sacco di altre cose. Rappresenta, a detta delle squadre, solo il 14% di un business molto più grande che include tre grattacieli, un centro commerciale, un centro congressi. Quindi tutta l'area verrebbe cementificata. Proponiamo di ristrutturare il Meazza anche per mantenere un'icona del calcio, con costi che sono la metà di quelli proposti dalle squadre e senza consumo di suolo".