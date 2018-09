Col cambio di proprietà al Milan e l'insediamento degli uomini del fondo Elliott al posto di Yonghong Li, i rapporti con la dirigenza dell'Inter sono tornati intensi e cordiali, come un tempo. E, come riferisce La Gazzetta dello Sport, anche l'argomento stadio e la riqualificazione di San Siro sono nuovamente argomenti sul tavolo di cui dibattere a breve col Comune di Milano.



COME LA JUVE - Ad oggi, appare più remota l'idea di una delle due squadre della città lontane dal "Meazza", in quanto è in arrivo la proposta ufficiale all'amministrazione Sala per avere la concessione, o meglio la cessione del diritto di superficie, per i prossimi 99 anni, una formula che ricorda molto quella utilizzata dalla Juventus col Comune di Torino per poter edificare l'Allianz Stadium sui terreni su cui sorgeva precedentemente il "Delle Alpi". Non si potrebbe parlare dunque di reale proprietà, ma questo consentirebbe a Inter e Milan di risparmiare il canone d'affitto annuale, con i costi per la manutenzione di San Siro che sarebbero pertinenza esclusiva delle due società. Nelle prossime settimane, ci sarà dunque un incontro a Palazzo Marino per provare a raggiungere un accordo sul costo della concessione.