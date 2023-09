Che inizio di stagione per Nikola Krstovic! Il centravanti montenegrino del Lecce sta segnando gol a ripetizione e inevitabilmente l'ennesima "Corvinata" messa a segno dal dg del club salentino Pantaelo Corvino non è passata inosservata. Su di lui, secondo la Gazzetta hanno messo gli occhi sia il Milan che l'Inter che l'anno prossimo dovranno prendere una decisione definitiva su Sanchez e Jovic per completare il proprio reparto d'attacco e vedono di buon occhio il suo inserimento in rosa.