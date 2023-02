Il rapporto tra Inter e Milan è ai minimi termini. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la questione stadio abbia allontanato le parti.



“La rottura non è ufficiale. Ma nei fatti i rapporti politici tra Inter e Milan sono ai minimi termini e il futuro dello stadio in comune a San Siro sembra sempre di più appeso a un filo. Non è un mistero: i (lunghi) tempi imposti dalla legge al Comune di Milano per concedere il sì definitivo al progetto della Cattedrale, vedi i paletti di Palazzo Marino e il possibile vincolo anti-demolizione sul Meazza, ha spazientito i club e indirettamente raffreddato le relazioni tra le proprietà. Che oggi, pur non avendo del tutto interrotto i colloqui costanti degli ultimi anni, siedono su posizioni lontanissime. Il Milan, come detto qualche settimane fa dal presidente Paolo Scaroni, ha fretta ed è pronto a farsi lo stadio di proprietà da solo lontano da San Siro decidendo in tempi brevissimi, diciamo questa primavera. L’Inter è invece certa che il progetto iniziato con i rossoneri a fine 2018 sia ancora quello vincente. Per questo non ha affatto gradito le sortite, dirette e indirette, dei rossoneri verso l’idea di una soluzione-stadio non più condivisa e oggi si trova di conseguenza in grandissima difficoltà a relazionarsi con il mondo Milan”.