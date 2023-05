Euroderby, in due atti. Per la terza volta in vent'anni, per scrivere la storia, per conquistare la finale di Champions League, in programma a Istanbul sabato 10 giugno. Il Milan è arrivato in semifinale eliminando Tottenham e Napoli, l'Inter ha avuto la meglio di due portoghesi, prima il Porto poi il Benfica. Giocare l'ultimo atto di Champions sarebbe un risultato prestigioso e avrebbe un beneficio economico: ciascuna delle quattro partecipanti, comprese anche anche Real Madrid e Manchester CityCome scrive Calcio e Finanza i, secondo questi calcoli.: 15,64 milioni di bonus partecipazione, 14,79 milioni per il ranking storico, 8 milioni di market pool 1, 6,3 milioni di market pool 2, 9,33 milioni di bonus risultati, 9,6 milioni per la conquista degli ottavi di finale, 10,6 milioni per la conquista dei quarti di finale, 12,5 milioni per la conquista delle semifinali, 0,69 milioni come quota pareggi, -2 milioni di multa per il Fairplay finanziario.: 15,64 milioni di bonus partecipazione, 15,93 milioni per il ranking storico, 6 milioni di market pool 1, 6,3 milioni di market pool 2, 9,33 milioni di bonus risultati, 9,6 milioni per la conquista degli ottavi di finale, 10,6 milioni per la conquista dei quarti di finale, 12,5 milioni per la conquista delle semifinali, 0,69 milioni come quota pareggi, -4 milioni di multa per il Fairplay finanziario.Il Real Madrid ha già raggiunto invece quota 115 milioni di euro, mentre il Manchester City si ferma a 113 milioni di euro circa. I maggiori ricavi delle due big straniere sono spinti prevalentemente da una quota più alta derivante dal ranking storico/decennale.. Per l’Inter conquistare la finale varrebbe oltre 98 milioni di euro. Il Milan toccherebbe quasi quota 101 milioni, mentre il Manchester City e il Real Madrid salirebbero rispettivamente a 129 e a 131 milioni di euro. Da non dimenticare che i premi in questione non tengono conto degli incassi legati alla vendita dei biglietti.